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Из Тисы вытащили тело утопленника: это уже 29 погибший

Ирина БалачукПонедельник, 13 мая 2024, 11:40
Из Тисы вытащили тело утопленника: это уже 29 погибший
Фото ГПСУ

Пограничники вытащили из реки Тиса тело еще одного погибшего мужчины − это уже 29-утопленник с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: ГПСУ

Дословно служба: "Вчера (12 мая − ред.) вечером пограничники отделения "Бодалово" Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением".

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Детали: Сообщается, что для того, чтобы догнать и достать из реки утопленника, пограничники использовали малый пограничный катер.

Погибшего вытащили на берег и вызвали полицию. 

 
Фото ГПСУ

Утопленником оказался гражданин Украины, житель города Хуст, которому 10 мая исполнилось 42 года.

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"Закарпатец пополнил печальную статистику лиц, которые утонули при попытке преодоления Тисы в тех местах, где по ней пролегает граница с соседними Венгрией и Румынией, став 29-м погибшим в этой реке", − подытожили в ГПСУ.

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Темы: границамобилизация
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