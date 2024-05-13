Из Тисы вытащили тело утопленника: это уже 29 погибший

Пограничники вытащили из реки Тиса тело еще одного погибшего мужчины − это уже 29-утопленник с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: ГПСУ

Дословно служба: "Вчера (12 мая − ред.) вечером пограничники отделения "Бодалово" Мукачевского отряда обнаружили в реке Тиса тело мужчины в гидрокостюме, которое несло течением".

Реклама:

Детали: Сообщается, что для того, чтобы догнать и достать из реки утопленника, пограничники использовали малый пограничный катер.

Погибшего вытащили на берег и вызвали полицию.

Фото ГПСУ

Утопленником оказался гражданин Украины, житель города Хуст, которому 10 мая исполнилось 42 года.

ВИДЕО ДНЯ

"Закарпатец пополнил печальную статистику лиц, которые утонули при попытке преодоления Тисы в тех местах, где по ней пролегает граница с соседними Венгрией и Румынией, став 29-м погибшим в этой реке", − подытожили в ГПСУ.

Читайте также: Течет река Тиса. Как украинцы пытаются сбежать от мобилизации через государственную границу

Плюсы, минусы и подводные камни реки Тиса. Видеорепортаж с берегов "Стикса для уклонистов"