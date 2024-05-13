Блокада кордону: у Польщі кажуть, що переговори з Києвом перервали через звинувачення в корупції

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що переговори щодо обмеження українського агроімпорту перервали через те, що "деякі представники" з боку Києва були звинувачені в корупційній діяльності.

Джерело: "Європейська правда", Колодзейчак в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna

Деталі: За його словами, черговий раунд міжурядових переговорів був запланований на 14 травня, але їх скасували.

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"Перемовини з Києвом перервали, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції", – зазначив він.

Як зауважив Колодзейчак, "зрозуміло, що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції".

Політик стверджує, що загалом протести фермерів закінчилися, а ті, що відбуваються, "організовані на політичне замовлення та проводяться людьми, що ведуть кампанію" до виборів до Європарламенту.

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"Я розумію, що ситуація складна... Тому я не можу погодитися з тим, що ми не вирішуємо проблеми фермерів. Ми ще не все вирішили, тому що ситуація непроста", – додав Колодзейчак.

Повідомляли, що 25 квітня міністр агрополітики України Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

Раніше Колодзейчак назвав "спробою дискредитувати його" свідчення про його неадекватну поведінку під час переговорів з українською стороною.

Нагадаємо, про перебіг переговорів "ЄвроПравда" розповіла у статті "Варшава йде на загострення".