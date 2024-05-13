Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Блокада кордону: у Польщі кажуть, що переговори з Києвом перервали через звинувачення в корупції

Андрій Синявський, Альона Мазуренко Понеділок, 13 травня 2024, 14:47

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що переговори щодо обмеження українського агроімпорту перервали через те, що "деякі представники" з боку Києва були звинувачені в корупційній діяльності.

Джерело: "Європейська правда", Колодзейчак в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna

Деталі: За його словами, черговий раунд міжурядових переговорів був запланований на 14 травня, але їх скасували.

Реклама:

"Перемовини з Києвом перервали, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції", – зазначив він.

Як зауважив Колодзейчак, "зрозуміло, що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції".

Політик стверджує, що загалом протести фермерів закінчилися, а ті, що відбуваються, "організовані на політичне замовлення та проводяться людьми, що ведуть кампанію" до виборів до Європарламенту.

ВІДЕО ДНЯ

"Я розумію, що ситуація складна... Тому я не можу погодитися з тим, що ми не вирішуємо проблеми фермерів. Ми ще не все вирішили, тому що ситуація непроста", – додав Колодзейчак.

Повідомляли, що 25 квітня міністр агрополітики України Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею на 500 мільйонів, написав заяву про відставку.

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. 

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

Раніше Колодзейчак назвав "спробою дискредитувати його" свідчення про його неадекватну поведінку під час переговорів з українською стороною.

Нагадаємо, про перебіг переговорів "ЄвроПравда" розповіла у статті "Варшава йде на загострення".

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Польща
Економіка Польщі може постраждати від примусового повернення чоловіків в Україну - Forbes
У Варшаві велика пожежа в торговому центрі
Посол Польщі: Повернення чоловіків до України силою важко уявити
Останні новини
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
14:16
На фронті загинув актор-лялькар Євген Невинський: що про нього відомо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: