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Блокада границы: в Польше говорят, что переговоры с Киевом прервали из-за обвинений в коррупции

Андрей Синявский, Алена МазуренкоПонедельник, 13 мая 2024, 14:47

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что переговоры по ограничению украинского агроимпорта прервали из-за того, что "некоторые представители" со стороны Киева были обвинены в коррупционной деятельности.

Источник: "Европейская правда", Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna

Детали: По его словам, очередной раунд межправительственных переговоров был запланирован на 14 мая, но их отменили.

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"Переговоры с Киевом прервали, потому что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции", – отметил он.

Как отметил Колодзейчак, "понятно, что мы не будем вести переговоры с людьми, которых обвиняют в коррупции".

Политик утверждает, что в целом протесты фермеров закончились, а те, что происходят, "организованы по политическому заказу и проводятся людьми, которые ведут кампанию" к выборам в Европарламент.

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"Я понимаю, что ситуация сложная... Поэтому я не могу согласиться с тем, что мы не решаем проблемы фермеров. Мы еще не все решили, потому что ситуация непростая", – добавил Колодзейчак.

Сообщалось, что 25 апреля министр агрополитики Украины Николай Сольский, которого подозревают в сделках с землей на 500 млн грн, написал заявление об отставке.

Помимо Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю – Маркияну Дмитрасевичу.

9 мая украинский парламент уволил Сольского с должности.

Ранее Колодзейчак назвал "попыткой дискредитировать его" показания о его неадекватном поведении во время переговоров с украинской стороной.

Напомним, о ходе последних переговоров "ЕвроПравда" рассказала в статье "Варшава идет на обострение".

Темы: ПольшаУкраинаграница
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