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Знову Саваслейка: по всій Україні втретє лунала тривога через МіГ-31К

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 травня 2024, 16:47
Знову Саваслейка: по всій Україні втретє лунала тривога через МіГ-31К
фото Getty Images

Вдень 13 травня по всій території України втретє оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К, вона тривала 26 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

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Деталі: У понеділок 13 травня через зліт МіГів оголошувалася тривога по всій Україні об 12.52 і 14.47, перща тривала пів години, друга - 46 хвилин.

Оновлено: О 16.55 Повітряні сили повідомили про ймовірний пуск ракети "Кинджал" по півдню України.

О 17.09 було оголошено відбій.

Теми: повітряна тривога
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