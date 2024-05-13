Знову Саваслейка: по всій Україні втретє лунала тривога через МіГ-31К

Вдень 13 травня по всій території України втретє оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К, вона тривала 26 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)".

Реклама:

Деталі: У понеділок 13 травня через зліт МіГів оголошувалася тривога по всій Україні об 12.52 і 14.47, перща тривала пів години, друга - 46 хвилин.

Оновлено: О 16.55 Повітряні сили повідомили про ймовірний пуск ракети "Кинджал" по півдню України.

О 17.09 було оголошено відбій.