Опять Саваслейка: по всей Украине в третий раз звучала тревога из-за МиГ-31К

Днем 13 мая по всей территории Украины в третий раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" истребителя МиГ-31К, она продлилась 26 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)".

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Детали: В понедельник 13 мая из-за взлета МиГов объявлялась тревога по всей Украине в 12.52 и 14.47, первая длилась полчаса, вторая - 46 минут.

Обновлено: В 16.55 Воздушные силы сообщили о вероятном пуске ракеты "Кинжал" по югу Украины.

В 17.09 был объявлен отбой.