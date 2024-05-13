У ТЦК на Одещині довідку про бронь "оцінили" в 300 літрів пального

Працівник одного з територіальних центрів комплектування Одеської області відмовлявся оформлювати заслужене бронювання від мобілізації військовозобов'язаному без хабаря. Він вимагав 300 літрів пального або гроші в еквіваленті.

Джерело: сайт одеської обласної поліції

Деталі: Повідомляється, що подія сталася у Покровському районі області. Військовий створював штучні перешкоди чоловіку та вимагав від нього хабар, хоча той працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на бронювання.

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За відмову платити працівник ТЦК погрожував відправленням в зону бойових дій.

У ситуацію втрутились поліцейські, прокуратура та співробітники військової контррозвідки СБУ. Хабарника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і отримав за цю "послугу" 15 тисяч гривень.