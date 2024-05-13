В ТЦК в Одесской области справку о брони "оценили" в 300 литров топлива

Работник одного из территориальных центров комплектования Одесской области отказывался оформлять заслуженное бронирование от мобилизации военнообязанному без взятки. Он требовал 300 литров горючего или деньги в эквиваленте.

Источник: сайт одесской областной полиции

Детали: Сообщается, что это произошло в Покровском районе области. Военный создавал искусственные препятствия мужчине и требовал от него взятку, хотя тот работает на предприятии критической инфраструктуры и имеет законное право на бронирование.

Реклама:

За отказ платить работник ТЦК угрожал отправкой в зону боевых действий.

В ситуацию вмешались полицейские, прокуратура и сотрудники военной контрразведки СБУ. Взяточника задержали во время сделки: он передал заранее подготовленное им временное удостоверение военнообязанного и получил за эту "услугу" 15 тысяч гривен.