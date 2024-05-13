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В ТЦК в Одесской области справку о брони "оценили" в 300 литров топлива

Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 17:26
В ТЦК в Одесской области справку о брони оценили в 300 литров топлива
момент задержания работника тцк. фото полиции

Работник одного из территориальных центров комплектования Одесской области отказывался оформлять заслуженное бронирование от мобилизации военнообязанному без взятки. Он требовал 300 литров горючего или деньги в эквиваленте.

Источник: сайт одесской областной полиции

Детали: Сообщается, что это произошло в Покровском районе области. Военный создавал искусственные препятствия мужчине и требовал от него взятку, хотя тот работает на предприятии критической инфраструктуры и имеет законное право на бронирование.

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За отказ платить работник ТЦК угрожал отправкой в зону боевых действий.

В ситуацию вмешались полицейские, прокуратура и сотрудники военной контрразведки СБУ. Взяточника задержали во время сделки: он передал заранее подготовленное им временное удостоверение военнообязанного и получил за эту "услугу" 15 тысяч гривен.

 
Фото с места задержания взяточника. Источник: полиция

Темы: мобилизацияТЦКвзяткавойна
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