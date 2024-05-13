Уряд Німеччини не хоче, аби НАТО захищало українське небо

Уряд Німеччини виступає проти участі НАТО в обороні повітряного простору над Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Речник уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував дискусії про безпольотні зони в Україні, які б забезпечувалися, зокрема, західними країнами.

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За повідомленнями ЗМІ, політики з Християнсько-демократичного союзу, Вільної демократичної партії і "Зелених" висловили симпатію до створення захищеної зони в українському повітряному просторі, яка також могла б бути забезпечена з території НАТО.

Гебештрайт заявив, що зараз мова йде про посилення протиповітряної оборони України. За його словами, Німеччина робить це, надаючи чергову систему ППО Patriot.

"Це має бути нашою головною турботою на цей момент", – сказав речник.

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Як повідомлялося, серед провідних партій Німеччини розійшлися думки з приводу ідеї про участь сил НАТО у "закритті неба" над частиною України.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

Також повідомляли, що в уряді Німеччини виникла суперечка через додаткові кошти на армію.