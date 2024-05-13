Правительство Германии не хочет, чтобы НАТО защищало украинское небо

Правительство Германии выступает против участия НАТО в обороне воздушного пространства над Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Представитель правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал дискуссии о бесполетных зонах в Украине, которые бы обеспечивались, в частности, западными странами.

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По сообщениям СМИ, политики из Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и "Зеленых" выразили симпатию к идее создания защищенной зоны в украинском воздушном пространстве, которая также могла бы быть обеспечена с территории НАТО.

Гебештрайт заявил, что сейчас речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины. По его словам, Германия делает это, предоставляя очередную систему ПВО Patriot.

"Это должно быть нашей главной заботой на данный момент", – сказал спикер.

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Как сообщалось, в ведущих партиях Германии разошлись во мнениях по поводу идеи об участии сил НАТО в "закрытии неба" над частью Украины.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.

Также сообщалось, что в правительстве Германии возник спор из-за дополнительных средств на армию.