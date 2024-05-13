Режисер "Слуги народу" отримує мільйони з бюджету як бізнесмен – Bihus.Info

Після того, як режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанії "Ел-енерго", його фірма почала отримувати замовлення на мільйони гривень від комунальних підприємств та державних структур на постачання електроенергії.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Як з'ясували журналісти, у серпні 2023-го Кірющенко, який співпрацював із проектами студії "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основний вид діяльності "Ел-енерго" – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

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Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Наразі найбільша угода укладена з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.

Журналісти запитали напряму у Кірющенка про його новий електробізнес, але режисер відмовився спілкуватися. На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що мова. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, врешті-решт, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.

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Кірющенко спілкується з журналісткою. Фото: Bihus.Info

Довідково: Олексій Кірющенко народився в Україні, довго жив і працював в РФ. В Україні, зокрема, співпрацював з проектами студії "Квартал 95" – серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу". Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського у 2019-му Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій "Дім", був членом наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування.

У вересні 2023-го разом з продюсером Артемом Колюбаєвим (колишній бізнес-партнер з кіновиробництва голови Офісу президента Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.