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Режиссер "Слуги народа" получает миллионы из бюджета как бизнесмен – Bihus.Info

Евгений КизиловПонедельник, 13 мая 2024, 21:09
Режиссер Слуги народа получает миллионы из бюджета как бизнесмен – Bihus.Info
Алексей Кирющенко. фото: студия «Квартал 95»

После того, как режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко стал совладельцем компании "Эл-энерго", его фирма начала получать заказы на миллионы гривен от коммунальных предприятий и государственных структур на поставку электроэнергии.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Как выяснили журналисты, в августе 2023-го Кирющенко, который сотрудничал с проектами студии "Квартал 95", вошел в компанию "Эл-энерго" (получил долю 49%). Его партнером по бизнесу стал Александр Хандрига (51%). Основной вид деятельности "Эл-энерго" - торговля электроэнергией. Сама фирма была создана в сентябре 2022-го, лицензию на поставку электроэнергии получила в ноябре. Однако до прихода новых владельцев деятельности не вела.

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После смены собственников компания начала получать бюджетные заказы. Всего до апреля 2024-го успела заключить 12 контрактов на поставку электроэнергии коммунальным предприятиям и государственным структурам. Общая сумма заказов - 774 млн грн (стоимость с учетом изменений в контракты по состоянию на 10.05.2024). Большинство сделок заключены до конца года, поэтому цена и объемы поставок еще могут быть изменены.

Сейчас самая большая сделка заключена с КП "Днепроводоканал" Днепровского горсовета. Согласно последним изменениям к контракту, стоимость сделки - 521 млн грн. Срок выполнения - до конца года.

Журналисты спросили напрямую у Кирющенко о его новом электробизнесе, но режиссер отказался общаться. На прямой вопрос о компании "Эл-энерго" и ее контрактах Кирющенко сначала заявил, что не понимает, о чем речь. Потом, что он - не Кирющенко вообще. И, в конце концов, разговор свелся к оскорблениям редакции Bihus.Info и журналистки.

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Кирющенко общается с журналисткой. Фото: Bihus.Info

Справка: Алексей Кирющенко родился в Украине, долго жил и работал в РФ. В Украине, в частности, сотрудничал с проектами студии "Квартал 95" - сериалы "Сваты", "Папик", "Слуга народа". После победы на выборах президента Владимира Зеленского в 2019-м Кирющенко участвовал в разработке концепции на тот момент нового телеканала для оккупированных территорий "Дом", был членом наблюдательного совета Украинского культурного фонда, и, по данным журналистов, входил в состав комиссии, которая выбирала кинопроекты для государственного финансирования.

В сентябре 2023-го вместе с продюсером Артемом Колюбаевым (бывший бизнес-партнер по кинопроизводству главы Офиса президента Андрея Ермака) стал совладельцем компании-производителя БПЛА Culver. Продюсер и режиссер получили в компаниях, которые входят в Culver, по 5%.

Темы: Зеленскийбизнескоррупция
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