У низці областей була повітряна тривога через загрозу "Шахедів"

Увечері 13 травня в частині областей України пролунала повітряна тривога пов’язана з загрозою російських "Шахедів".

Джерело: Повітряні сили в Telegram, alerts.in.ua

Деталі: О 19:31 повідомили про загрозу ударних БпЛА в напрямку Павлограда на Дніпропетровщини. Згодом вони змінили курс на Кременчук на Полтавщині.

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О 20:46 повідомили, що дрони рухаються на Черкащину. Крім того, стало відомо про групу Шахедів з Херсонщини курсом на Кривий Ріг та Миколаїв.

Станом на 21:41 карта повітряних тривог виглядає так:

alerts.in.ua

Станом на 21:50 відомо, що БпЛА продовжує рух в Чернігівській області курсом на Чернігів; також є на Кіровоградщині курсом на Кропивницький і продовжує рух в Миколаївській області курсом на Вінниччину.

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Також група "Шахедів" зі сходу рухаються курсом на Запоріжжя.

О 23:00 повітряні сили повідомили, що російські БпЛА продовжують рух в Черкаській області курсом на Білу Церкву, продовжує рух у Вінницькій області, на Дніпропетровщині курсом на Кропивницький та група Шахедів з Херсонщини рухається на Миколаївщину.

О 23:36 стало відомо, що група БпЛА продовжує рух на Кіровоградщині курсом на Черкащину; БпЛА з Вінниччини продовжує рух курсом на Хмельниччину; БпЛА із Запорізької області рухається на місто Дніпро; БпЛА з Миколаївщини продовжують рух на Кіровоградщину. Про небезпеку попередили мешканців Дніпра.

О 1.50 загроза "Шахедів" минула.