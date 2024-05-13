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В ряде областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы "Шахедов"

Татьяна ОлейникПонедельник, 13 мая 2024, 23:37
В ряде областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы Шахедов
Иллюстративное фото - Getty Images

Вечером 13 мая в части областей Украины прозвучала воздушная тревога, связанная с угрозой российских "Шахедов".

Источник: Воздушные силы в Telegram, alerts.in.ua

Детали: В 19:31 сообщили об угрозе ударных БпЛА в направлении Павлограда на Днепропетровщине. Впоследствии они сменили курс на Кременчуг в Полтавской области.

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В 20:46 сообщили, что дроны двигаются в Черкасскую область. Кроме того, стало известно о группе "Шахедов" из Херсонщины курсом на Кривой Рог и Николаев.

По состоянию на 21:41 карта воздушных тревог выглядит следующим образом

 
alerts.in.ua

По состоянию на 21:50 известно, что БПЛА продолжает движение в Черниговской области курсом на Чернигов; также является на Кировоградщине курсом на Кропивницкий и продолжает движение в Николаевской области курсом на Винницкую область.

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Также группа "Шахедов" с востока двигается курсом на Запорожье.

В 23:00 воздушные силы сообщили, что российские БПЛА продолжают движение в Черкасской области курсом на Белую Церковь, продолжает движение в Винницкой области, на Днепропетровщине курсом на Кропивницкий и группа Шахедов из Херсона движется на Николаевщину.

В 23:36 стало известно, что группа БПЛА продолжает движение в Кировоградской области курсом на Черкасщину; БПЛА из Винницкой области продолжает движение курсом на Хмельнитчину; БпЛА из Запорожской области двигается на город Днепр; БПЛА из Николаевской области продолжают движение в Кировоградскую область. Об опасности предупредили жителей Днепра.

В 1.50 угроза "Шахедов" прошла.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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