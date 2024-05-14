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У Росії в порту Архангельська горить теплохід

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 00:20
У Росії в порту Архангельська горить теплохід
фото: МНС РФ

У порту російського Архангельська горить теплохід "М.В. Ломоносов". Він перебував на ремонті і незадовго перед пожежою на ньому проводилися зварювальні роботи.

Джерело: МНС РФ, ТАСС

Деталі: За інформацією рятувальників, на верхній палубі теплохода виникло загоряння площею 936 квадратних метрів.

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Пожежа на теплоході, фото: МНС РФ
Пожежа на теплоході, фото: МНС РФ

За даними місцевої адміністрації, людей усередині немає. Рятувальники зосереджені на ліквідації спалаху та захисті сусіднього судна. На місці працюють 37 спеціалістів та 10 одиниць техніки.

Теми: Росіяпожежа
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