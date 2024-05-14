В России в порту Архангельска горит теплоход

В порту российского Архангельска горит теплоход "М.В. Ломоносов". Он находился на ремонте и незадолго перед пожаром на нем проводились сварочные работы.

Источник: МЧС РФ, ТАСС

Детали: По информации спасателей, на верхней палубе теплохода возникло возгорание площадью 936 квадратных метров.

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Пожар на теплоходе, фото: МЧС РФ

По данным местной администрации, людей внутри нет. Спасатели сосредоточены на ликвидации возгорания и защите соседнего судна. На месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники.