Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 03:16
Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

Джерело: заява радника з національної безпеки США Джейка Саллівана на сайті Білого Дому

Деталі: За словами Саллівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США,  зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці.

Реклама:

Пряма мова Саллівана: "Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 мільярда доларів, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору".

Ще деталі: Салліван також розповів про зобов'язання США, взяте в грудні минулого року - разом з Канадою, Францією, Японією і Великою Британією - спільно інвестувати 4,2 мільярди доларів у розширення потужностей зі збагачення і конверсії урану: "Я з гордістю можу сказати, що завдяки цим коштам, наданим Конгресом, ми значно перевиконали це зобов'язання і працюємо з промисловістю над реалізацією цієї амбітної мети".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Які наслідки матимуть санкції США проти імпорту російського урану

Теми: БайденСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
Байден
Байден схвалив передачу Україні військової допомоги на 400 млн доларів
Байден пригрозив Ізраїлю обмеженням постачання зброї в разі наступу на Рафах
Байден може знятися з виборів, запропонувавши заміну – ЗМІ
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: