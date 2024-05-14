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Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Алена ИвашкивВторник, 14 мая 2024, 03:16
Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из России.

Источник: заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана на сайте Белого Дома

Детали: По словам Салливана, это решение укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, уменьшит и впоследствии устранит зависимость от России в гражданской ядерной энергетике.

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Прямая речь Салливана: "Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Он поможет обезопасить наш энергетический сектор для будущих поколений. И, опираясь на беспрецедентное федеральное финансирование в размере 2,72 миллиарда долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, он даст толчок для запуска новых мощностей по обогащению урана в Соединенных Штатах и пошлет четкий сигнал промышленности, что мы привержены долгосрочному росту нашего ядерного сектора".

Еще детали: Салливан также рассказал об обязательстве США, взятом в декабре прошлого года - вместе с Канадой, Францией, Японией и Великобританией - совместно инвестировать 4,2 миллиарда долларов в расширение мощностей по обогащению и конверсии урана: "Я с гордостью могу сказать, что благодаря этим средствам, предоставленным Конгрессом, мы значительно перевыполнили это обязательство и работаем с промышленностью над реализацией этой амбициозной цели".

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Темы: БайденСША
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