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ISW: Російські війська, схоже, створюють на Харківщині буферну зону, а не просуваються вглиб

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 04:28
ISW: Російські війська, схоже, створюють на Харківщині буферну зону, а не просуваються вглиб
Мапа ISW

Російські війська 13 травня продовжували тактично значущі наступи на північ і північний схід від міста Харкова і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону з Україною.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Таких висновків військові експерти дійшли, врахувавши відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про знищення кількох мостів через ключові річки. 

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У ISW зазначили про те, що російські сили намагаються створити "буферну зону" а не проникати вглиб, як раніше оцінював інститут.

Ключові висновки ISW за 13 травня:

  • Російські війська продовжували здійснювати тактично значущі просування на північ і північний схід від Харкова 13 травня і наразі, схоже, надають пріоритет швидкому створенню "буферної зони" вздовж кордону, а не створенню умов для більш глибокого проникнення в північну частину Харківської області.
  • Відносно швидкі темпи просування російських військ у Вовчанську та повідомлення про руйнування кількох мостів через ключові водні артерії в межах населеного пункту свідчать про те, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони", а не більш глибокому проникненню, як раніше оцінював ІСВ.
  • Новопризначений секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу взяв участь у своєму першому засіданні на посаді секретаря 13 травня на тлі постійних повідомлень про те, що президент Росії Володимир Путін зосереджується на мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (ОПБ) для підтримки затяжної війни в Україні.
  • Рішення Путіна відсторонити Шойгу від виконання обов'язків міністра оборони Росії, схоже, також відкрило двері для відходу з Міністерства оборони певних осіб, пов'язаних з Шойгу, що, ймовірно, є одним із запланованих наслідків нещодавніх перестановок в уряді Путіна.
  • За повідомленнями, українські війська здійснили успішні ракетні удари по російській базі ППО в окупованому Криму, а також успішні удари безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі в Росії.
  • Нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування поблизу Липців та Вовчанська на півночі Харківської області.
  • Російські військові, можливо, активізують зусилля з набору призовників через Російське добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії (ДОСААФ) в рамках триваючої криптомобілізації.

Теми: ISWХарківська областьХарківвійна
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