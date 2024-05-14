ISW: Российские войска, похоже, создают на Харьковщине буферную зону, а не продвигаются вглубь
Вторник, 14 мая 2024, 04:28
Российские войска 13 мая продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от города Харькова и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: К таким выводам военные эксперты пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.
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В ISW отметили о том, что российские силы пытаются создать "буферную зону" а не проникать вглубь, как ранее оценивал институт.
Ключевые выводы ISW за 13 мая:
- Российские войска продолжали осуществлять тактически значимые продвижения к северу и северо-востоку от Харькова 13 мая и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы, а не созданию условий для более глубокого проникновения в северную часть Харьковской области.
- Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения о разрушении нескольких мостов через ключевые водные артерии в пределах населенного пункта свидетельствуют о том, что российские войска отдают предпочтение созданию "буферной зоны", а не более глубокому проникновению, как ранее оценивал ИСВ.
- Новоназначенный секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу принял участие в своем первом заседании в должности секретаря 13 мая на фоне постоянных сообщений о том, что президент России Владимир Путин сосредотачивается на мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы (ОПБ) для поддержки затяжной войны в Украине.
- Решение Путина отстранить Шойгу от исполнения обязанностей министра обороны России, похоже, также открыло двери для ухода из Министерства обороны определенных лиц, связанных с Шойгу, что, вероятно, является одним из запланированных последствий недавних перестановок в правительстве Путина.
- По сообщениям, украинские войска осуществили успешные ракетные удары по российской базе ПВО в оккупированном Крыму, а также успешные удары беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в России.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденное продвижение вблизи Липцев и Волчанска на севере Харьковской области.
- Российские военные, возможно, активизируют усилия по набору призывников через Российское добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в рамках продолжающейся криптомобилизации.