ISW: Российские войска, похоже, создают на Харьковщине буферную зону, а не продвигаются вглубь

Российские войска 13 мая продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от города Харькова и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: К таким выводам военные эксперты пришли, учитывая относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

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В ISW отметили о том, что российские силы пытаются создать "буферную зону" а не проникать вглубь, как ранее оценивал институт.

Ключевые выводы ISW за 13 мая: