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В Москві затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 14 травня 2024, 09:28
В Москві затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ
Юрій Кузнєцов, фото: Міноборони РФ

У Москві затримали начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, телеграм-канал Baza

Дослівно: "Генерал-лейтенант Кузнєцов затриманий як підозрюваний у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається головне військово-слідче управління СК РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту".

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Деталі: У чому саме підозрюють Кузнєцова - невідомо. Засідання щодо запобіжного заходу відбулося того ж дня; його результати також невідомі. Це вже друга кримінальна справа в міністерстві оборони РФ за останній час.

За словами представника правоохоронних органів, на робочому місці Кузнєцова, а також у його будинку провели обшук. Інші подробиці кримінальної справи не повідомляють.

Із 2010 до 2023 року Кузнєцов обіймав посаду начальника 8-го управління Генерального штабу Збройних Сил РФ. Цей орган займається питаннями служби захисту державної таємниці в межах Міністерства оборони.

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Кузнєцова призначили на посаду начальника Головного управління кадрів МО РФ у травні 2023 року. До цього він "проходив службу на різних посадах служби захисту державної таємниці".

Нагадаємо: 

  • 23 квітня в РФ повідомили про затримання заступника глави міністерства оборони, генерала Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабара. Іванов курирував військово-будівельний комплекс.
  • 12 травня з'явилося офіційне повідомлення про зміщення Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Його призначили на посаду секретаря Ради безпеки РФ замість Миколи Патрушева.

Теми: РосіяМіноборонивійна
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