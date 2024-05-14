В Москві затримали начальника управління кадрів Міноборони РФ

У Москві затримали начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова.

Джерело: прокремлівське видання ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ, телеграм-канал Baza

Дослівно: "Генерал-лейтенант Кузнєцов затриманий як підозрюваний у кримінальному злочині. Розслідуванням справи займається головне військово-слідче управління СК РФ. Слідчий уже звернувся до суду для обрання генералу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту".

Реклама:

Деталі: У чому саме підозрюють Кузнєцова - невідомо. Засідання щодо запобіжного заходу відбулося того ж дня; його результати також невідомі. Це вже друга кримінальна справа в міністерстві оборони РФ за останній час.

За словами представника правоохоронних органів, на робочому місці Кузнєцова, а також у його будинку провели обшук. Інші подробиці кримінальної справи не повідомляють.

Із 2010 до 2023 року Кузнєцов обіймав посаду начальника 8-го управління Генерального штабу Збройних Сил РФ. Цей орган займається питаннями служби захисту державної таємниці в межах Міністерства оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Кузнєцова призначили на посаду начальника Головного управління кадрів МО РФ у травні 2023 року. До цього він "проходив службу на різних посадах служби захисту державної таємниці".

Нагадаємо: