В Москве задержали начальника управления кадров Минобороны РФ
В Москве задержали начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.
Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, телеграм-канал Baza
Дословно: "Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу".
Детали: В чем именно подозревают Кузнецова - неизвестно. Заседание по мере пресечения состоялось в тот же день; его результаты также неизвестны. Это уже второе уголовное дело в министерстве за последнее время.
По словам представителя правоохранительных органов, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме провели обыск. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.
С 2010 по 2023 год Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны.
Кузнецова назначили на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года. До этого он "проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны".
Напомним:
- 23 апреля в РФ сообщили о задержании заместителя главы министерства обороны, генерала Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Иванов курировал военно-строительный комплекс.
- 12 мая появилось официальное сообщение о смещении Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Его назначили на должность секретаря Совета безопасности РФ вместо Николая Патрушева