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В Москве задержали начальника управления кадров Минобороны РФ

Алена МазуренкоВторник, 14 мая 2024, 09:28
В Москве задержали начальника управления кадров Минобороны РФ
Юрий Кузнецов, фото: Минобороны РФ

В Москве задержали начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

Источник: прокремлевское издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, телеграм-канал Baza

Дословно: "Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу".

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Детали: В чем именно подозревают Кузнецова - неизвестно. Заседание по мере пресечения состоялось в тот же день; его результаты также неизвестны. Это уже второе уголовное дело в министерстве за последнее время.

По словам представителя правоохранительных органов, на рабочем месте Кузнецова, а также в его доме провели обыск. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.

С 2010 по 2023 год Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Этот орган занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Министерства обороны.

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Кузнецова назначили на должность начальника Главного управления кадров МО РФ в мае 2023 года. До этого он "проходил службу на различных должностях службы защиты государственной тайны".

Напомним:

  • 23 апреля в РФ сообщили о задержании заместителя главы министерства обороны, генерала Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Иванов курировал военно-строительный комплекс.
  • 12 мая появилось официальное сообщение о смещении Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ. Его назначили на должность секретаря Совета безопасности РФ вместо Николая Патрушева

Темы: РосcияМиноборонывойна
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