Кулеба знову спростував чутки про "зірвану мирну угоду" з Росією навесні 2022 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову заперечив чутки про те, Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій ще навесні 2022 року, і що процес не завершився результатом нібито через відмову Києва під впливом Лондона.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відеокоментар міністра у мережі X

Пряма мова Кулеби: "Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи".

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Деталі: Він зауважив, що Кремль постійно нагадує історію, що Україна "відкинула мир" у Стамбулі, щоб розмити фокус та перекласти провину за триваючу війну із себе, агресора, на країну, на яку вона напала.

"Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона би передусім не нападала на Україну", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що на початку російського вторгнення справді проводилися зустрічі між українською і російською делегаціями, але позиції сторін "були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися".

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Пряма мова Кулеби: "Ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди. Кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе". І абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було".

Він також зазначив, що ідея зустрічі й переговорів президентів Росії і України справді обговорювалася, але Росія відкинула її.

Також Кулеба категорично заперечив припущення, що Україна тоді відмовилась від "мирної угоди" з Росією нібито під впливом тодішнього прем’єра Британії Бориса Джонсона, який під час свого візиту до Києва нібито тиснув на Зеленського і закликав не погоджуватися на поступки Кремлю.

Пряма мова глави МЗС: "Це дуже кумедна історія. По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес перемовин між делегаціями, власне, продовжувався і в квітні, і навіть травні – тобто, задовго після приїзду Джонсона".

Він наголосив, що у зриві потенційної угоди винні не Зеленський і не Джонсон, а лише правитель Росії Володимир Путін.

"Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття – спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у "мінському" і "нормандському" переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти… Лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Щоб досягти цього – продовжуйте підтримку України і не купуйтеся на російську брехню", – підсумував Кулеба.

Міністр уже коментував це питання в інтерв'ю Foreign Policy і тоді наголосив, що для України неприйнятний підхід, що Україна має йти на поступки агресору задля миру.