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Кулеба снова опроверг слухи о "сорванном мирном соглашении" с Россией весной 2022 года

Ирина Балачук, Мария ЕмецВторник, 14 мая 2024, 11:05
Кулеба снова опроверг слухи о сорванном мирном соглашении с Россией весной 2022 года
Дмитрий Кулеба. Фото Getty images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова опроверг слухи о том, Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года, и что процесс не завершился результатом якобы из-за отказа Киева под влиянием Лондона.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеокомментарий министра в сети X

Прямая речь Кулебы: "Это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. Если внимательно посмотреть на факты, вся эта история не держится вместе".

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Детали: Он отметил, что Кремль постоянно напоминает историю, что Украина "отвергла мир" в Стамбуле, чтобы размыть фокус и переложить вину за продолжающуюся войну с себя, агрессора, на страну, на которую она напала.

"Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину", − подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что в начале российского вторжения действительно проводились встречи между украинской и российской делегациями, но позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

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Прямая речь Кулебы: "Те проекты документов, которые слили в СМИ, лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения. Каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все". И совершенно точно можно говорить, что в марте-апреле 2022 года никаких договоренностей не было".

Он также отметил, что идея встречи и переговоров президентов России и Украины действительно обсуждалась, но Россия отвергла ее.

Также Кулеба категорически отрицает предположение, что Украина тогда отказалась от "мирного соглашения" с Россией якобы под влиянием тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который во время своего визита в Киев якобы давил на Зеленского и призвал не соглашаться на уступки Кремлю.

Прямая речь главы МИД: "Это очень забавная история. Во-первых, любой, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно надавить для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже мае − то есть, задолго после приезда Джонсона".

Он подчеркнул, что в срыве потенциального соглашения виноваты не Зеленский и не Джонсон, а только правитель России Владимир Путин.

"Он разрушал мир в Украине более десятилетия − сначала оккупировав Крым, затем создавая препятствия в „минском" и „нормандском" переговорных форматах, затем начав полномасштабную агрессию и отказавшись ее прекращать... Только вместе мы можем остановить Россию и положить конец ее планам относительно других частей Европы. Чтобы достичь этого − продолжайте поддержку Украины и не ведитесь на российскую ложь", − подытожил Кулеба.

Он уже комментировал этот вопрос в интервью Foreign Policy и тогда подчеркнул, что для Украины неприемлем подход, что Украина должна идти на уступки агрессору ради мира.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиямир
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