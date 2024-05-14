Соціологи розпитали, скільки українців у Польщі, Німеччині та Чехії пішли б на українські вибори

Більше половини українців, які мають тимчасовий прихисток у Німеччині, Польщі або Чехії продовжують цікавитися подіями на Батьківщині, проте лише близько 30% впевнені, що прийшли би голосувати у разі проведення в Україні парламентських виборів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології

Деталі: У рамках опитування респондентів запитали, чи цікавляться вони новинами про Україну та з яких джерел їх отримують.

Реклама:

56% відповіли, що отримують інформацію про Україну. У цій групі більша частка отримує новини і з українських, і з іноземних ресурсів.

Водночас 34% прямо відповіли, що не цікавляться новинами про Україну, і ще 11% обрали варіант "важко відповісти" (що може бути формою ухилення від відповіді "не цікавлюся" як соціально несхвалюваної поведінки).

Якби в Україні були оголошені парламентські вибори, то серед українців з тимчасовим захистом скоріше або однозначно голосували би на них 31% (з них однозначно – 12%).

ВІДЕО ДНЯ

Ще 33% відповіли "важко сказати напевно, 50 на 50", а решта – скоріше або однозначно не голосували би.

Опитування також засвідчило, що 66% більшою чи меншою мірою задоволені умовами життя у новій країні та майже половина задумуються про отримання громадянства.

Визначальними факторами для рішення про повернення в Україну є безпека та стабільна робота критичної інфраструктури.

Додатково: Опитування проводилося 20-26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера. Всього опитали 801 респондента – дорослих громадян України у віці 18 років і старших, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

КМІС зазначає, що теоретична статистична похибка такої вибірки не мала би перевищувати 3,5%, але через низку факторів фактична похибка буде дещо вищою.