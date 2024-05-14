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Социологи расспросили, сколько украинцев в Польше, Германии и Чехии пошли бы на украинские выборы

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 13:09
Социологи расспросили, сколько украинцев в Польше, Германии и Чехии пошли бы на украинские выборы
фото иллюстративное

Более половины украинцев, которые имеют временное убежище в Германии, Польше или Чехии продолжают интересоваться событиями на Родине, однако лишь около 30% уверены, что пришли бы голосовать в случае проведения в Украине парламентских выборов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии

Детали: В рамках опроса респондентов спросили, интересуются ли они новостями об Украине и из каких источников их получают.

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56% ответили, что получают информацию об Украине. В этой группе большая часть получает новости и из украинских, и из иностранных ресурсов.

В то же время 34% прямо ответили, что не интересуются новостями об Украине, и еще 11% выбрали вариант "затрудняюсь ответить" (что может быть формой уклонения от ответа "не интересуюсь" как социально неодобряемого поведения).

Если бы в Украине были объявлены парламентские выборы, то среди украинцев с временной защитой скорее или однозначно голосовали бы на них 31% (из них однозначно – 12%).

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Еще 33% ответили "трудно сказать наверняка, 50 на 50", а остальные – скорее или однозначно не голосовали бы.

Опрос также показал, что 66% в большей или меньшей степени удовлетворены условиями жизни в новой стране и почти половина задумываются о получении гражданства.

Определяющими факторами для решения о возвращении в Украину являются безопасность и стабильная работа критической инфраструктуры.

Дополнительно: Опрос проводился 20-26 апреля 2024 года по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" методом онлайн-интервью с использованием компьютера. Всего опросили 801 респондента – взрослых граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года и сейчас проживают в Германии, Польше и Чехии.

КМИС отмечает, что теоретическая статистическая погрешность такой выборки не должна была бы превышать 3,5%, но из-за ряда факторов фактическая погрешность будет несколько выше.

Темы: виборысоциология
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