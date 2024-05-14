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Байден відчутно підвищив мита на деякі китайські товари

Андрій Синявський, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 15:02
Байден відчутно підвищив мита на деякі китайські товари
джо байден. фото: Getty Images

Президент Сполучених Штатів Джо Байден різко підвищив мита на цілу низку китайських товарів, серед яких комп'ютерні чіпи, електромобілі та медична продукція.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Нові заходи зачіпають китайські імпортні товари на суму 18 мільярдів доларів, зокрема сталь і алюміній, напівпровідники, акумулятори, важливі мінерали, сонячні батареї та крани.

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Байден також в чотири рази збільшив мита на китайські електромобілі.

У заяві Білого дому йдеться про "неприйнятні ризики" для економічної безпеки США, спричинені несправедливими, на його думку, діями Китаю, який наповнює світові ринки дешевими товарами.

За словами радниці Білого дому з питань національної економіки Лаель Брейнард, КНР використовує вже звичну схему, щоб забезпечити власне зростання за рахунок надлишку китайських потужностей, наповнюючи світові ринки експортом, ціни на який занижені через недобросовісну практику.

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Торгова представниця Сполучених Штатів Кетрін Тай заявила, що переглянуті тарифи є виправданими, оскільки Китай продовжує красти інтелектуальну власність США, а в деяких випадках став "більш агресивним" у кібервторгненнях, спрямованих на американські технології.

У 2025 і 2026 роках США введуть додаткові мита на напівпровідники, ставка тарифу на які подвоїться до 50%, а також на літій-іонні акумулятори, які не використовують в електромобілях, та інші товари.

Раніше ЗМІ повідомили, що Байден та його команда провели останні тижні, завершуючи розробку заходів, зокрема щодо того, на які галузі впливати, а на які – ні, адже ці заходи необхідні для стимулювання зростання економіки США.

Нагадаємо: Наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час візиту держсекретар зазначив, що Сполученим Штатам та Китаю необхідно відповідально вирішувати свої розбіжності.

Він також звернувся до китайської влади із закликом забезпечити рівні умови для американського бізнесу.

Теми: СШАБайденКитайторгівля
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