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Байден ощутимо повысил пошлины на некоторые китайские товары

Андрей Синявский, Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 15:02
Байден ощутимо повысил пошлины на некоторые китайские товары
джо байден. фото: Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден резко повысил пошлины на целый ряд китайских товаров, среди которых компьютерные чипы, электромобили и медицинская продукция.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Новые меры затрагивают китайские импортные товары на сумму 18 млрд долларов, в частности сталь и алюминий, полупроводники, аккумуляторы, важные минералы, солнечные батареи и краны.

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Байден также в четыре раза увеличил пошлины на китайские электромобили.

В заявлении Белого дома говорится о "неприемлемых рисках" для экономической безопасности США, вызванных несправедливыми, по его мнению, действиями Китая, который наполняет мировые рынки дешевыми товарами.

По словам советницы Белого дома по вопросам национальной экономики Лаэль Брейнард, КНР использует уже привычную схему, чтобы обеспечить собственный рост за счет избытка китайских мощностей, наполняя мировые рынки экспортом, цены на который занижены из-за недобросовестной практики.

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Торговая представительница Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявила, что пересмотренные тарифы являются оправданными, поскольку Китай продолжает воровать интеллектуальную собственность США, а в некоторых случаях стал "более агрессивным" в кибервторжениях, направленных на американские технологии.

В 2025 и 2026 годах США введут дополнительные пошлины на полупроводники, ставка тарифа на которые удвоится до 50%, а также на литий-ионные аккумуляторы, которые не используют в электромобилях, и другие товары.

Ранее СМИ сообщили, что Байден и его команда провели последние недели, завершая разработку мер, в частности относительно того, на какие отрасли влиять, а на какие – нет, ведь эти меры необходимы для стимулирования роста экономики США.

Напомним: В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине встретился с лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время визита госсекретарь отметил, что Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно решать свои разногласия.

Он также обратился к китайским властям с призывом обеспечить равные условия для американского бизнеса.

Темы: СШАБайденКитайторговля
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