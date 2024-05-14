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У Грузії в фінальному читанні ухвалили закон про "іноагентів"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 15:49
У Грузії в фінальному читанні ухвалили закон про іноагентів
фото: Getty Images

14 травня парламент Грузії ухвалив у третьому, фінальному читанні, законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на грузинський Перший канал

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Деталі: Законопроєкт було ухвалено в третьому читанні на пленарному засіданні у вівторок.

Реєстрацію пройшли 116 депутатів. Законопроєкт підтримали 84 парламентарі, проти проголосували 30 депутатів.

Законопроєкт передбачає реєстрацію таких непідприємницьких (некомерційних) юридичних осіб та засобів масової інформації, як "організації, що здійснюють інтереси іноземної сили", які отримують певну суму фінансування – понад 20% – з-за кордону.

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Згідно із законопроєктом, кожен, хто вважається "організацією, що здійснює інтереси іноземної сили", має бути зареєстрований у державному реєстрі в однойменній базі даних. У момент реєстрації необхідно буде відобразити отримані доходи.

В організацій з'явиться обов'язок заповнювати фінансову декларацію щороку. Законопроєкт наділяє Мін'юст повноваженнями проводити дослідження і вивчення-моніторинг питання в будь-який час з метою виявлення "організації, що здійснює інтереси іноземної сили".

Ухилення від реєстрації як "організації, що здійснює інтереси іноземної сили" або незаповнення декларації тягне за собою штраф.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що накладе вето на законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе зазначив, що якщо будуть подані конкретні юридичні зауваження, почнуться дискусії, і правляча команда відкрита для обговорень у межах права вето.

Нагадаємо: Вранці 13 травня юридичний комітет парламенту Грузії у турборежимі погодив проєкт закону про "іноагентів" перед третім розглядом. Перед цим 11 травня у Тбілісі пройшов найбільший мітинг проти ухвалення закону, на вулиці вийшли десятки тисяч людей. 

Тим часом 12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії. 

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Грузія продовжить опір. Чи вдасться протестам врятувати європейський курс Тбілісі?

Теми: Грузія
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