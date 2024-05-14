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В Грузии в финальном чтении приняли закон об "иноагентах"

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 14 мая 2024, 15:49
В Грузии в финальном чтении приняли закон об иноагентах
фото: Getty Images

14 мая парламент Грузии принял в третьем, финальном чтении, законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на грузинский Первый канал

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Детали: Законопроект был принят в третьем чтении на пленарном заседании во вторник.

Регистрацию прошли 116 депутатов. Законопроект поддержали 84 парламентария, против проголосовали 30 депутатов.

Законопроект предусматривает регистрацию таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, как "организаций, осуществляющих интересы иностранной силы", которые получают определенную сумму финансирования – более 20% – из-за границы.

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Согласно законопроекту, каждый, кто считается "организацией, осуществляющей интересы иностранной силы", должен быть зарегистрирован в государственном реестре в одноименной базе данных. В момент регистрации необходимо будет отразить полученное финансирование.

У организаций появится обязанность заполнять финансовую декларацию ежегодно. Законопроект наделяет Минюст полномочиями обнаруживать "организаций, осуществляющих интересы иностранной силы".

Уклонение от регистрации в качестве "организации, осуществляющей интересы иностранной силы" или незаполнение декларации влечет за собой штраф.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что если будут поданы конкретные юридические замечания, начнутся дискуссии, и правящая команда открыта для обсуждений в рамках права вето.

Напомним: Утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии в турборежиме согласовал проект закона об "иноагентах" перед финальным третьим рассмотрением. Перед этим 11 мая в Тбилиси прошел крупнейший митинг против принятия закона, на улицы вышли десятки тысяч людей.

Между тем 12 министров стран ЕС попросили Еврокомиссию срочно объяснить последствия принятия проекта об "иноагентах" для евроинтеграции Грузии.

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Темы: Грузия
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