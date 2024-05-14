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Квартира в Іспанії і 12 млн від матері: поліція взялася за мера Очакова

Альона Мазуренко Вівторок, 14 травня 2024, 15:57
Квартира в Іспанії і 12 млн від матері: поліція взялася за мера Очакова
Сергій Бичков, фото: НикВести

Правоохоронці взялися розслідувати, звідки у мера Очакова Сергія Бичкова у 2022 році взялися кошти на квартиру в Іспанії.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, НАЗК

Деталі: Поліція відкрила провадження щодо мера Очакова за ч.1 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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До правоохоронців надійшов висновок НАЗК про виявлення у мера Очакова ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Так, за результатами перевірки щорічної декларації Бичкова за 2022 рік, у нього виявили активи, вартість яких більше ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Йдеться про квартиру в Іспанії площею 122,31 кв.м вартістю понад 5 млн грн. Крім того, мер отримав нібито від матері подарунки у вигляді готівки на понад 12 млн грн.

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Крім того, у НАЗК повідомили, що на рахунки дружини Бичкова надійшло 300 тис. грн від підприємця, який надавав послуги для Очаківської міськради. Ці кошти, за даними перевірки, дружина чиновника витратила на власні потреби. 

Дії посадовця караються штрафом від 750 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до 2 років.

Теми: корупціяНАЗКМиколаївська областьполіція
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