Квартира в Испании и 12 млн от матери: полиция взялась за мэра Очакова

Правоохранители взялись расследовать, откуда у мэра Очакова Сергея Бычкова в 2022 году взялись средства на квартиру в Испании.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах, НАПК

Детали: Полиция открыла производство в отношении мэра Очакова по ч.1 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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К правоохранителям поступило заключение НАПК об обнаружении у мэра Очакова признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Так, по результатам проверки ежегодной декларации Бычкова за 2022 год, у него обнаружили активы, стоимость которых более чем на 6500 необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Речь идет о квартире в Испании площадью 122,31 кв.м стоимостью более 5 млн грн. Кроме того, мэр получил якобы от матери подарки в виде наличных денег на более 12 млн грн.

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Кроме того, в НАПК сообщили, что на счета жены Бычкова поступило 300 тыс. грн от предпринимателя, который предоставлял услуги для Очаковского горсовета. Эти средства, по данным проверки, жена чиновника потратила на собственные нужды.

Действия чиновника наказываются штрафом от 750 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до 2 лет.