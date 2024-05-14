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Британія не штовхатиме Україну до поступок територіями - Шаппс

Марія Ємець, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 15:56
Британія не штовхатиме Україну до поступок територіями - Шаппс
грант шаппс. фото: Getty Images

Голова Міноборони Великої Британії Грант Шаппс запевняє, що його країна не буде тиснути на Україну, аби та йшла на мир з Росією за рахунок втрати своїх територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Коментар Шаппса стосувався матеріалу Sunday Times з посиланням на джерела про те, що очільник МЗС Британії Девід Кемерон нібито переконував експрезидента США Дональда Трампа, що нова допомога від США допоможе Україні утримати лінію фронту і створить передумови для того, щоб обидві сторони були зацікавлені домовлятися про припинення війни.

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"Немає ніякого сенсу у тому, щоби Британія намагалася переконати Україну, під тиском чи в інший спосіб, погодитися поступитись частиною своєї території. Це справа виключно України", – наголосив Шаппс.

"Це правильно, що ми надаємо і військову допомогу, і чітку моральну оцінку, що коли автократ здійснює вторгнення у сусідню демократичну країну – це завжди неприйнятно. Ми маємо цілковито підтримувати Україну, щоб вигнати Росію з усієї української території", – зазначив Грант Шаппс. 

Прем’єр Британії Ріші Сунак, коли його запитали про ці чутки у пресі, сказав, що не бачив публікацію, але наголосив, що позиція Лондона не змінилася, і що "Путін повинен зазнати поразки".

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Також у вівторок стало відомо, що до Києва приїхала делегація від Лейборитської партії, якій прогнозують перемогу на наступних парламентських виборах у Британії. Її посадовці, відповіданні за питання у сфері оборони і закордонних справ запевнили, що партія рішуче налаштована продовжувати підтримку України. 

На початку травня глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійнамир
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