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Британия не будет толкать Украину к отказу о территорий - Шаппс

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 15:56
Британия не будет толкать Украину к отказу о территорий - Шаппс
грант шаппс. фото: Getty Images

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс уверяет, что его страна не будет давить на Украину, чтобы та шла на мир с Россией за счет потери своих территорий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Комментарий Шаппса касался материала Sunday Times со ссылкой на источники о том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон якобы убеждал экс-президента США Дональда Трампа, что новая помощь от США поможет Украине удержать линию фронта и создаст условия для того, чтобы обе стороны были заинтересованы договариваться о прекращении войны.

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"Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, давлением или иным образом, согласиться уступить часть своей территории. Это дело исключительно Украины", – подчеркнул Шаппс.

"Это правильно, что мы предоставляем и военную помощь, и четкую моральную оценку, что когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну – это всегда неприемлемо. Мы должны полностью поддерживать Украину, чтобы выгнать Россию со всей украинской территории", – отметил Грант Шаппс.

Премьер Британии Риши Сунак, когда его спросили об этих слухах в прессе, сказал, что не видел публикацию, но подчеркнул, что позиция Лондона не изменилась и что "Путин должен потерпеть поражение".

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В начале мая глава МИД Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

Темы: ВеликобританияУкраинавойнамир
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