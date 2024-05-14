У Вовчанську зникли двоє волонтерів: за даними поліції, їх розстріляли росіяни

У прикордонному Вовчанську Харківської області 10 травня зникли двоє волонтерів, за даними поліції, їх розстріляли окупанти і один із них міг загинути.

Джерело: "Суспільне Харків"

Пряма мова начальника Вовчанської міської адміністрації Тамаза Гамбарашвілі: "Є інформація, що у перший день масованих обстрілів та евакуації волонтери самовільно, не узгоджуючи ні з поліцією, ні з нами, виїхали в місто, не володіючи інформацією, що не потрібно їхати у північну частину міста. Перебування цих двох волонтерів зараз невідоме. Або вони попали під обстріл і загинули, або потрапили в полон – ми не розуміємо цього".

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Деталі: За словами Гамбарашвілі, громадська організація, яка відправляла волонтерів, звернулася до поліції з заявою про зникнення двох людей.

Це волонтери з Київської області, які хотіли допомогти з евакуацією населення у Вовчанську, і заїхали у місто, але не координувалися з місцевою владою.

Гамбарашвілі закликав усіх волонтерів та небайдужих, які мають змогу допомогти, координувати свої дії з військовою адміністрацією, з поліцією, з координаційним центром, щоб не було таких випадків, що люди їдуть, не розуміючи, куди вони їдуть.

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Керівник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що один із волонтерів, які зникли у Вовчанську, міг загинути.

Пряма мова Болвінова: "Поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали – зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та, на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий – не вижив".