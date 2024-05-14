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В Волчанске исчезли двое волонтеров: по данным полиции, их расстреляли россияне

Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 17:27
В Волчанске исчезли двое волонтеров: по данным полиции, их расстреляли россияне
последствия обстрелов Волчанска. фото полиции

В приграничном Волчанске Харьковской области 10 мая исчезли двое волонтеров, по данным полиции, их расстреляли оккупанты и один из них мог погибнуть.

Источник: "Суспільне Харків"

Прямая речь начальника Волчанской городской администрации Тамаза Гамбарашвили: "Есть информация, что в первый день массированных обстрелов и эвакуации волонтеры самовольно, не согласовывая ни с полицией, ни с нами, выехали в город, не обладая информацией, что не нужно ехать в северную часть города. Пребывание этих двух волонтеров сейчас неизвестно. Или они попали под обстрел и погибли, или попали в плен - мы не понимаем этого".

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Детали: По словам Гамбарашвили, общественная организация, которая отправляла волонтеров, обратилась в полицию с заявлением об исчезновении двух человек.

Это волонтеры из Киевской области, которые хотели помочь с эвакуацией населения в Волчанске, и заехали в город, но не координировались с местными властями.

Гамбарашвили призвал всех волонтеров и неравнодушных, которые могут помочь, координировать свои действия с военной администрацией, с полицией, с координационным центром, чтобы не было таких случаев, что люди едут, не понимая, куда они едут.

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Руководитель следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что один из волонтеров, пропавших в Волчанске, мог погибнуть.

Прямая речь Болвинова: "Пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но до адреса они так и не доехали - пропали. Мы уже расследуем это дело, и, к сожалению, по предварительной информации и данным от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил".

Темы: Харьковская областьвойна
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