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Макрон пообіцяв Зеленському зброю "найближчими днями"

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 18:41
Макрон пообіцяв Зеленському зброю найближчими днями
Володимир Зеленський і Емманюель Макрон. фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що найближчим часом Париж передасть Києву додаткову зброю.

Джерело: комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови двох лідерів, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Французький лідер "рішуче засудив інтенсифікацію російських ударів по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, а також нинішній наступ", кажуть у пресслужбі французького президента.

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Також Макрон підтвердив рішучість Франції надавати всю необхідну підтримку "в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами" для подолання загарбницької війни Росії.

"Він також детально розповів про поставки (зброї. – Ред.), які будуть здійснені в найближчі дні та тижні на підтримку українських військових зусиль", – додали в Єлисейському палаці.

Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я", під час якого Росія мала б припинити воєнні дії та були б використані "всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які відповідають міжнародному праву і законним інтересам України".

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Українська сторона додатково повідомляла, що Зеленський та Макрон обговорили участь лідера Франції в прийдешньому Саміті миру у Швейцарії.

Нагадаємо: На тлі наступу російських сил на півночі Харківщини Сполучені Штати анонсували додатковий пакет військової допомоги пізніше цього тижня.

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити Харків без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

Теми: ФранціяУкраїназброяМакрон
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