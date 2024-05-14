Макрон пообещал Зеленскому оружие "в ближайшие дни"

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время Париж передаст Киеву дополнительное оружие.

Источник: коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на фронте и потребности Украины в оружии. Французский лидер "решительно осудил интенсификацию российских ударов по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, а также нынешнее наступление", говорят в пресс-службе французского президента.

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Также Макрон подтвердил решимость Франции оказывать всю необходимую поддержку "в долгосрочной перспективе и вместе со всеми своими партнерами" для преодоления захватнической войны России.

"Он также подробно рассказал о поставках (оружия. – Ред.), которые будут осуществлены в ближайшие дни и недели в поддержку украинских военных усилий", – добавили в Елисейском дворце.

Президент Франции напомнил о своем предложении "олимпийского перемирия", во время которого Россия должна была бы прекратить военные действия и были бы использованы "все полезные дипломатические инициативы для начала переговоров, которые соответствуют международному праву и законным интересам Украины".

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Украинская сторона дополнительно сообщала, что Зеленский и Макрон обсудили участие лидера Франции в Саммите мира в Швейцарии.

Напомним: На фоне наступления российских сил на севере Харьковщины Соединенные Штаты анонсировали дополнительный пакет военной помощи позже на этой неделе.

Разведка Министерства обороны Великобритании считает маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить Харьков без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.