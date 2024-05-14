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Блінкен розкрив деталі безпекової угоди між США та Україною

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 19:28
Блінкен розкрив деталі безпекової угоди між США та Україною
ентоні блінкен. фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майбутня безпекова угода між Сполученими Штатами та Україною передбачатиме військову допомогу Києву і допоможе йому вступити в НАТО.

Джерело: Блінкен у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен заявив, що безпекові угоди, які Україна нині укладає, підтримають її "шлях до НАТО".

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"Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер – від авіації до ППО, від дронів до розмінування", – додав він.

Держсекретар натякнув також на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: "Якщо Росія або будь-хто ще нападе на Україну, ми негайно спільно з Україною працюватимемо на найвищому рівні, аби узгодити найкращу відповідь на загрозу".

Крім того, за словами Блінкена, безпекова угода України та США допоможе прискорити зусилля з розбудови українського оборонно-промислового комплексу, що дозволить їй у довгостроковій перспективі менше покладатись на військову допомогу інших держав, а також сприяти економічному зростанню.

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"Усе це гарантуватиме, що в момент, коли виконані всі умови й із цим погоджуються всі союзники, вступ України до НАТО буде швидким і плавним", – підсумував держсекретар США.

Нагадаємо: На початку травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових двосторонніх безпекових угод, у тому числі зі Сполученими Штатами.

Після цього в Офісі президента заявили про "відчутний прогрес" у роботі України і США над угодою і висловили сподівання, що фінальний текст погодять вже у травні.

Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія.

Теми: СШАУкраїнагарантії безпеки
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