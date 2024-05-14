Блинкен раскрыл детали соглашения по безопасности между США и Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будущее соглашение по безопасности между Соединенными Штатами и Украиной будет предусматривать военную помощь Киеву и поможет ему вступить в НАТО.

Источник: Блинкен во врем выступления в Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского в рамках визита в украинскую столицу 14 мая, сообщает "Европейская правда"

Детали: Блинкен заявил, что соглашения по безопасности, которые Украина сейчас заключает, поддержат ее "путь в НАТО".

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"Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер – от авиации до ПВО, от дронов до разминирования", – добавил он.

Госсекретарь намекнул также на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: "Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу".

Кроме того, по словам Блинкена, соглашение по безопасности Украины и США поможет ускорить усилия по развитию украинского оборонно-промышленного комплекса, что позволит ей в долгосрочной перспективе меньше полагаться на военную помощь других государств, а также способствовать экономическому росту.

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"Все это будет гарантировать, что в момент, когда выполнены все условия и с этим соглашаются все союзники, вступление Украины в НАТО будет быстрым и плавным", – подытожил госсекретарь США.

Напомним: В начале мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит семь новых двусторонних соглашений по безопасности, в том числе с Соединенными Штатами.

После этого в Офисе президента заявили об "ощутимом прогрессе" в работе Украины и США над соглашением и выразили надежду, что финальный текст согласуют уже в мае.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.