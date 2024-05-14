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Закон про "іноагентів": США зробили Грузії попередження

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 21:08
Закон про іноагентів: США зробили Грузії попередження
фото: Getty Images

У Білому домі заявили, що Грузії загрожують фінансові санкції через так званий закон про "іноагентів", який щойно ухвалив грузинський парламент.

Джерело: помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн під час візиту до Тбілісі 14 травня після зустрічі з грузинськими посадовцями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news

Деталі: О'Браєн нагадав, що Сполучені Штати передали Грузії 390 мільйонів доларів допомоги, спрямованої на питання військової оборони, розвиток економіки, будівництво інститутів, зокрема на посилення громадянського суспільства.

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"Надання цієї допомоги може постати під сумнівом, якщо зміниться стратегічне партнерство, коли США сприймаються як супротивник, а не союзник", – додав він, натякаючи на ворожу риторику з боку окремих грузинських посадовців.

Також помічник держсекретаря США зазначив, що в разі, якщо закон про "іноагентів" не буде змінений і якщо міжнародна спільнота побачить, що в Грузії підривається демократія і чиниться насильство проти мирних демонстрантів, то з боку США будуть "певні обмеження".

"Вони стосуватимуться насамперед фінансового боку, по-друге – пересування щодо тих осіб, хто відповідальний за подібні дії. Ми говоримо про це не тому, що хочемо, щоб це сталося. Ми хочемо, щоб Грузія продовжила свій мирний шлях до ЄС і до євроатлантичного простору", – запевнив О'Браєн.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив масові протести, у третьому, фінальному читанні.

Через свою подібність до російського закону про "іноагентів" ініціатива партії влади "Грузинська мрія" викликала гостру критику Заходу й частини грузинського суспільства, яке влаштовує регулярні протести біля будівлі парламенту.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Грузія продовжить опір. Чи вдасться протестам врятувати європейський курс Тбілісі?

Теми: ГрузіяСШАЗМІсанкції
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