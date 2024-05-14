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Закон об "иноагентах": США сделали Грузии предупреждение

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 21:08
Закон об иноагентах: США сделали Грузии предупреждение
фото: Getty Images

В Белом доме заявили, что Грузии грозят финансовые санкции из-за так называемого закона об "иноагентах", который только что принял грузинский парламент.

Источник: помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джим О'Брайен во время визита в Тбилиси 14 мая после встречи с грузинскими чиновниками, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news

Детали: О'Брайен напомнил, что Соединенные Штаты передали Грузии 390 миллионов долларов помощи, направленной на вопросы военной обороны, развитие экономики, строительство институтов, в частности на усиление гражданского общества.

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"Предоставление этой помощи может оказаться под вопросом, если изменится стратегическое партнерство, когда США воспринимаются как противник, а не союзник", – добавил он, намекая на враждебную риторику со стороны отдельных грузинских чиновников.

Также помощник госсекретаря США отметил, что в случае, если закон об "иноагентах" не будет изменен и если международное сообщество увидит, что в Грузии подрывается демократия и совершается насилие против мирных демонстрантов, то со стороны США будут "определенные ограничения".

"Они будут касаться прежде всего финансовой стороны, во-вторых – передвижения в отношении тех лиц, кто ответственен за подобные действия. Мы говорим об этом не потому, что хотим, чтобы это произошло. Мы хотим, чтобы Грузия продолжила свой мирный путь в ЕС и в евроатлантическое пространство", – заверил О'Брайен.

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Напомним: Парламент Грузии 14 мая большинством голосов принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который вызвал массовые протесты, в третьем, финальном чтении.

Из-за своего сходства с российским законом об "иноагентах" инициатива партии власти "Грузинская мечта" вызвала острую критику Запада и части грузинского общества, которое устраивает регулярные протесты у здания парламента.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Грузия продолжит сопротивление. Удастся ли протестам спасти европейский курс Тбилиси?

Темы: ГрузияСШАСМИсанкции
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