ОК "Південь" назвало "роботою на ворога" відео з побиттям дівчини представником ТЦК

Керівництво оперативного командування "Південь" закликає встановити мету та обставини створення відео з інцидентом між Антоніною Токмаковою і представниками ТЦК в Одесі.

Джерело: заява ОК "Південь", Єдиний державний реєстр судових рішень

Деталі: Нагадаємо, одеситка заявила, що її милицею побив чоловік у військовій формі, який представився працівником місцевого територіального центру комплектування (ТЦК).

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Керівництво ОК "Південь" хоче дізнатися, у чиїх інтересах був конфлікт, додавши, що подібні відео працюють на користь ворога.

Дослівно: "Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні".

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Деталі: Поліція повідомляла, що в березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 1 рік.

З єдиного державного реєстру судових рішень відомо, що дівчина, яка поширювала відео, вже була притягнена до відповідальності перед законом.

Зокрема за умисне легке тілесне ушкодження, дрібне викрадення чужого майна, непокору співробітникам поліції, дрібне хуліганство, зберігання канабісу, тілесні ушкодження співробітниці поліції та вчинення у стані алкогольного спяніння домашнього насильства щодо своєї бабусі.