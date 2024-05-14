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ОК "Юг" назвало "работой на врага" видео с избиением девушки представителем ТЦК

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 22:14
ОК Юг назвало работой на врага видео с избиением девушки представителем ТЦК
KKTO14JRELX2/INSTAGRAM

Руководство оперативного командования "Юг" призывает установить цель и обстоятельства создания видео с инцидентом между Антониной Токмаковой и представителями ТЦК в Одессе.

Источник: заявление ОК "Юг", Единый государственный реестр судебных решений

Детали: Напомним, одесситка заявила, что ее костылем избил мужчина в военной форме, который представился работником местного территориального центра комплектования (ТЦК).

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Руководство ОК "Юг" хочет узнать, в чьих интересах был конфликт, добавив, что подобные видео работают в пользу врага.

Дословно: "Такие видеоматериалы, попадающие в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в нашем регионе".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Полиция сообщала, что в марте этого года суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Из единственного государственного реестра судебных решений известно, что девушка, распространявшая видео, уже была привлечена к ответственности перед законом.

В частности, за умышленное легкое телесное повреждение, мелкое похищение чужого имущества, неповиновение сотрудникам полиции, мелкое хулиганство, хранение каннабиса, телесные повреждения сотрудницы полиции и совершение в состоянии алкогольного опьянения домашнего насилия в отношении своей бабушки.

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