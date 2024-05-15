ISW: Росіяни на Харківщині використали нову тактику наступу
Темп російського наступу на півночі Харківської області, схоже, сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Окупанти планують об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: ISW підтвердив, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.
Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.
Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику в цьому напрямку - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.
Кадри з безпілотника, зняті нібито у Вовчанську, показують, що російська піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що підтверджує ці повідомлення.
Військові аналітики вважають, що використання невеликих штурмових груп, однак, може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та сповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.
Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу "Штурм-З", поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.
Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання російських втрат на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних операцій.
Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.
ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше.
Ключові висновки ISW за 14 травня:
- Темпи російських наступальних операцій на півночі Харківської області, схоже, сповільнилися за останні 24 години, і характер російської наступальної активності в цьому районі відповідає оцінці ISW, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони" в районі міжнародного кордону, а не більш глибокому проникненню в Харківську область.
- Кандидат очільника Росії Володимира Путіна на посаду міністра оборони Росії Андрій Бєлоусов виклав свої та Путіна пріоритети для Міністерства оборони (МО) Росії під час виступу в Раді Федерації 14 травня.
- Російська влада затримала заступника міністра оборони Росії, начальника Головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова 13 травня за звинуваченням в отриманні хабара в особливо великих розмірах.
- Путін призначив колишнього губернатора Тульської області Олексія Дюміна і колишнього секретаря Ради безпеки Миколу Патрушева своїми помічниками 14 травня, ще більше збалансувавши свій міністерський кабінет на п'ятий термін.
- Парламент Грузії ухвалив у третьому і остаточному читанні законопроект про "іноземних агентів" за російським зразком 14 травня, на тлі тривалих протестів проти нього в Тбілісі.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 14 травня заявив, що США зацікавлені у двосторонній угоді з Україною у сфері безпеки.
- Ймовірно, що 14 травня українські військові завдали удару по російській залізничній лінії у Волгоградській області.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися вперед поблизу Липців, Вовчанська, Сватового, Часів Яру, Авдіївки, Донецька та Кринок.
- За повідомленнями, Міністерство оборони (МО) Росії примушує російських громадян і мігрантів до військової служби за допомогою фальшивих вакансій, ймовірно, в рамках триваючої криптомобілізації.
- Українські посадовці продовжують докладати зусиль для повернення примусово депортованих українських дітей на підконтрольну Україні територію з Росії.