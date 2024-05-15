ISW: Росіяни на Харківщині використали нову тактику наступу

Темп російського наступу на півночі Харківської області, схоже, сповільнився за останні 24 години. Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян. Окупанти планують об'єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну "буферну зону".

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: ISW підтвердив, що російські війська надають перевагу створенню "буферної зони" в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

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Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що, на їхню думку, ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

Кілька російських і українських джерел також повідомили, що російські війська використовують нову тактику в цьому напрямку - невеликі штурмові групи чисельністю не більше п'яти осіб проникають на українські позиції, а потім об'єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.

Кадри з безпілотника, зняті нібито у Вовчанську, показують, що російська піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що підтверджує ці повідомлення.

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Військові аналітики вважають, що використання невеликих штурмових груп, однак, може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та сповільненню загального темпу наступу на цьому напрямку.

Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу "Штурм-З", поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання російських втрат на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних операцій.

Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, російські війська, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об'єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення "буферної зони" в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше.

Ключові висновки ISW за 14 травня: