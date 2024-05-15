ISW: Россияне на Харьковщине использовали новую тактику наступления

Темп российского наступления на севере Харьковской области, похоже, замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: ISW подтвердил, что российские войска предпочитают создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

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Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику в этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.

Кадры с беспилотника, снятые якобы в Волчанске, показывают, что российская пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что подтверждает эти сообщения.

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Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп, однако, может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.

Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", пожаловался, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь на этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных операций.

Начальник Генерального штаба Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что российские войска потеряли до 1 740 солдат на этом направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем потерь.

ISW не может подтвердить эту цифру, но вероятный уровень потерь соответствует общему замедлению темпов наступления, которое наблюдалось 14 мая. Если темпы российских операций останутся относительно низкими, российские войска, вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области, как оценивал ISW ранее.

Ключевые выводы ISW за 14 мая: