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ЗСУ за добу відмінусували 1 510 окупантів, 48 ББМ і 23 артсистеми

Ірина БалачукСереда, 15 травня 2024, 07:57
ЗСУ за добу відмінусували 1 510 окупантів, 48 ББМ і 23 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1,5 тисячі окупантів, спалили 48 ББМ, 23 артилерійські системи та 14 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 486 940 (+1510) осіб,
  • танків − 7 510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин − 14 508 (+48) од,
  • артилерійських систем − 12 538 (+23) од,
  • РСЗВ − 1 070 (+0) од,
  • засобів ППО − 798 (+0) од,
  • літаків − 351 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 015 (+30) од,
  • крилатих ракет − 2 199 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 955 (+48) од,
  • спеціальної техніки − 2 061 (+7) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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