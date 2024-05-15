ЗСУ за добу відмінусували 1 510 окупантів, 48 ББМ і 23 артсистеми
Середа, 15 травня 2024, 07:57
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знешкодили понад 1,5 тисячі окупантів, спалили 48 ББМ, 23 артилерійські системи та 14 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 486 940 (+1510) осіб,
- танків − 7 510 (+14) од,
- бойових броньованих машин − 14 508 (+48) од,
- артилерійських систем − 12 538 (+23) од,
- РСЗВ − 1 070 (+0) од,
- засобів ППО − 798 (+0) од,
- літаків − 351 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 015 (+30) од,
- крилатих ракет − 2 199 (+2) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 955 (+48) од,
- спеціальної техніки − 2 061 (+7) од.
Дані уточнюються.