ВСУ за сутки отминусовали 1 510 оккупантов, 48 ББМ и 23 артсистемы
Среда, 15 мая 2024, 07:57
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили более 1,5 тысячи оккупантов, сожгли 48 ББМ, 23 артиллерийские системы и 14 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 486 940 (+1510) человек,
- танков − 7 510 (+14) ед,
- боевых бронированных машин − 14 508 (+48) ед,
- артиллерийских систем − 12 538 (+23) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+0) ед,
- самолетов − 351 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 015 (+30) ед,
- крылатых ракет − 2 199 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 955 (+48) ед,
- специальной техники − 2 061 (+7) ед.
Данные уточняются.