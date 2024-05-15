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ВСУ за сутки отминусовали 1 510 оккупантов, 48 ББМ и 23 артсистемы

Ирина БалачукСреда, 15 мая 2024, 07:57
ВСУ за сутки отминусовали 1 510 оккупантов, 48 ББМ и 23 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки обезвредили более 1,5 тысячи оккупантов, сожгли 48 ББМ, 23 артиллерийские системы и 14 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 486 940 (+1510) человек,
  • танков − 7 510 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 508 (+48) ед,
  • артиллерийских систем − 12 538 (+23) ед,
  • РСЗО − 1 070 (+0) ед,
  • средств ПВО − 798 (+0) ед,
  • самолетов − 351 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 015 (+30) ед,
  • крылатых ракет − 2 199 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 955 (+48) ед,
  • специальной техники − 2 061 (+7) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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