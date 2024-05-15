Компанія дружини одеського судді купила апартаменти в Маямі за 12 млн грн – "Слідство.Інфо"

Голова Київського районного суду Одеси Сергій Чванкін задекларував компанію дружини в США, що володіє апартаментами в Маямі вартістю $310 тисяч або близько 12 млн у гривневому еквіваленті.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Дослівно: "Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку".

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Деталі: Згідно з реєстром компаній Флориди, 13 лютого 2023 року дружина голови Київського районного суду Одеси Сергія Чванкіна відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії.

За даними профільних сайтів із продажу нерухомості в Маямі, апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку побудови 1976 року за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану.

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Опис обіцяє "безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі", "басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі".

Будинок знаходиться "поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною "Голлівуд", пристанями, торговим центром "Aventura", ресторанами, магазинами". На додачу до квартири йде паркомісце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду.

У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тисяч.

Загалом, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості, зазначають журналісти.

Квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн — це його зарплата, 0,5 млн грн — зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю ОВДП і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі. Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок (у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина).

Журналісти "Слідства.Інфо" дзвонили судді Чванкіну, а він не брав слухавку, писали у WhatsApp — не прочитав повідомлення. Його дружина Неллі Голубєва заблокувала номер телефону, з якого дзвонили журналісти. Вказано, що видання також відправило запит про коментар до Київського районного суду Одеси, на момент виходу матеріалу відповіді не було.

Раніше Громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його карʼєри судді від початку 2000-х років.

Зокрема, йшлось про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої, купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо.