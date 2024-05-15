Компания жены одесского судьи купила апартаменты в Майами за 12 млн грн – "Слідство.Інфо"

Глава Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин задекларировал компанию жены в США, владеющую апартаментами в Майами стоимостью $310 тысяч или около 12 млн в гривневом эквиваленте.

Источник: "Слідство.Інфо"

Дословно: "Заработки самого судьи и его жены, преподавательницы Одесской юридической академии и адвоката Нелли Голубевой, не позволяют таких расходов. В декларации не указаны ни расходы на покупку этой недвижимости, ни факт появления кредитных обязательств, если Голубева приобрела ее в ипотеку".

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Детали: Согласно реестру компаний Флориды, 13 февраля 2023 года жена председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина открыла в США фирму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Согласно официальным записям округа Бровард штата Флорида (Broward County), квартиру площадью 105 кв. м (1130 кв. футов) по адресу 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компания Голубевой приобрела 10 марта 2023 года. Эти апартаменты указаны местом регистрации компании.

По данным профильных сайтов по продаже недвижимости в Майами, апартаменты находятся в 10-этажном многоквартирном доме постройки 1976 года в нескольких сотнях метров от побережья Атлантического океана.

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Описание обещает "беспрепятственный вид на побережье из окон от пола до потолка", "бассейн с подогревом, зону для барбекю, хранилище для велосипедов, ультрасовременный тренажерный зал, теннис, круглосуточную охрану с охраной лобби".

Дом находится "рядом с пляжами, ипподромами, казино, набережной "Голливуд", пристанями, торговым центром "Aventura", ресторанами, магазинами". В придачу к квартире идет паркоместо. Также в описании указано, что квартира готова к сдаче в аренду.

В декларации Чванкина также есть упоминание о нескольких счетах, которые жена открыла в американских банках. По состоянию на момент подачи декларации (конец 2023 года), на них было размещено около $52 тысяч.

В целом, состояние Чваркина и Голубевой не позволяют приобретение такой недвижимости, отмечают журналисты.

Квартира была приобретена в марте 2023 года. В декларации за 2022 год глава Киевского райсуда Одессы указал 9,7 млн грн доходов. Из них 1,7 млн грн – это его зарплата, 0,5 млн грн – зарплата жены Нелли Голубевой в Одесской юракадемии. Еще 2,9 млн грн жена судьи заработала, занимаясь предпринимательской деятельностью. Ее основной КВЭД ФЛП – деятельность в сфере права, она также имеет адвокатское свидетельство. Еще 4,6 млн грн семья заработала на процентах от депозитов, инвестициях в облигации государственного внутреннего займа и отчуждении имущества.

При этом судья Чванкин задекларировал 3 млн грн расходов на покупку ОВГЗ и обновление собственного автопарка. Расходы его жены неизвестны. По состоянию на конец 2022 года семья накопила наличными, а также на депозитах в гривне, долларах и евро около 16,4 млн грн. Часть средств семья также держит в Австрии, где в 2022 году жена с дочерью, вероятно, получили убежище (в декларации указан вид на постоянное место жительства, однако не указано, где проживала семья).

Журналисты "Слідства.Інфо" звонили судье Чванкину, а он не брал трубку, писали в WhatsApp – не прочитал сообщение. Его жена Нелли Голубева заблокировала номер телефона, с которого звонили журналисты. Указано, что издание также отправило запрос о комментарии в Киевский районный суд Одессы, на момент выхода материала ответа не было.

Ранее Общественный совет добропорядочности в своем заключении о несоответствии судьи критериям добропорядочности и профессиональной этики отмечал, что состояние Чванкина и его семьи имеет сомнительное происхождение еще до его карьеры судьи с начала 2000-х годов.

В частности, речь шла о недостаточном количестве средств для приобретения недвижимости родителями жены и другими родственниками, которые потом передавали имущество в пользование семье Чванкина-Голубевой, покупку такой недвижимости в элитных жилых комплексах и коттеджном городке по явно заниженным ценам и тому подобное.