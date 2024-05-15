Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Відкривав фейкові провадження проти військовозобов’язаних: ДБР викрило поліцейського

Анастасія ПроцСереда, 15 травня 2024, 12:41
Відкривав фейкові провадження проти військовозобов’язаних: ДБР викрило поліцейського
ФОТО: ДБР

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який за 100 тисяч гривень відкривав проти військовозобов’язаних чоловіків фальшиві кримінальні провадження.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними джерел УП, зловмисником є поліцейський.

Реклама:

Дослівно ДБР: "Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину. Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався".

 
фото: ДБР

Деталі: Повідомляється, що така "послуга" коштувала 100 тисяч гривень, втім, якщо "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, то мав доплатити додатково ще 6,5 тисяч гривень за виключення із системи.

 
фото: ДБР

Поліцейський співпрацював зі старостою однієї з сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. За певну частку, він знайомив "бажаючих" з правоохоронцем. Схема працювала із березня 2024 року. Правоохоронці вже встановили  щонайменше 5 таких випадків.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: ДБР

10 травня поліцейського затримали "на гарячому" після одержання частини хабаря. Йому повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також його відсторонили від служби на час проведення службового розслідування.

 
фото: ДБР

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру старості та встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетними до схеми.

Теми: ДБРухилянти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Маємо міцніші позиції на Харківщині, окупанти не можуть розтягнути наші сили

У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні

Вертоліт із президентом Ірану зазнав аварії – ЗМІ

Дрони СБУ нині запалювали на аеродромі та НПЗ в Краснодарському краї РФ – джерело

Вночі був знищений російський тральщик "Ковровец"

Сили ППО збили усі 37 російських "Шахедів" над Україною

Усі новини...
ДБР
Під час стрибків із парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вбивство підлітка на фунікулері: підозрюваному співробітнику УДО посилили відповідальність
Судитимуть депутатів Київради, які ухилилися від військової служби
Останні новини
20:19
В Ірані все ще шукають президента: "Його життя під загрозою"
20:08
У ЄС "пильно стежать" за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера з президентом Ірану
19:52
Зеленський: Маємо міцніші позиції на Харківщині, окупанти не можуть розтягнути наші сили
19:43
Президент Італії нагадав про важливість підтримки України у промові про битву Другої світової
19:28
У понеділок увечері плануються відключення по всій Україні
19:25
Політ Boeing Starliner з екіпажем знову відкладено для перевірки витоку гелію
19:02
В уряді Словаччини не виключають, що нападник на Фіцо мав спільників
18:51
Прикордонники не перевіряють військово-облікові документи у далекобійників – ДПСУ
18:46
Формула-1Норріс був дуже близько, але Ферстаппен виграв Гран-прі Емілії-Романьї-2024
18:16
Starlink запрацює в Індонезії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: