Відкривав фейкові провадження проти військовозобов’язаних: ДБР викрило поліцейського
Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який за 100 тисяч гривень відкривав проти військовозобов’язаних чоловіків фальшиві кримінальні провадження.
Джерело: ДБР
Деталі: За даними джерел УП, зловмисником є поліцейський.
Дослівно ДБР: "Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину. Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався".
Деталі: Повідомляється, що така "послуга" коштувала 100 тисяч гривень, втім, якщо "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, то мав доплатити додатково ще 6,5 тисяч гривень за виключення із системи.
Поліцейський співпрацював зі старостою однієї з сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. За певну частку, він знайомив "бажаючих" з правоохоронцем. Схема працювала із березня 2024 року. Правоохоронці вже встановили щонайменше 5 таких випадків.
10 травня поліцейського затримали "на гарячому" після одержання частини хабаря. Йому повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також його відсторонили від служби на час проведення службового розслідування.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру старості та встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетними до схеми.