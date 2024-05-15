Відкривав фейкові провадження проти військовозобов’язаних: ДБР викрило поліцейського

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру правоохоронцю з Дубенського району Рівненської області, який за 100 тисяч гривень відкривав проти військовозобов’язаних чоловіків фальшиві кримінальні провадження.

Джерело: ДБР

Деталі: За даними джерел УП, зловмисником є поліцейський.

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Дослівно ДБР: "Правоохоронець штучно відкривав проти ухилянта кримінальне провадження, в якому той повністю розкаювався та визнавав вину. Злочин обирали не надто тяжкий і, враховуючи, чистосердечне розкаяння, псевдозлочинці отримували по 1-2 роки умовного терміну. Таким чином, на час слідства, а також відбування покарання, призов на військову службу не відбувався".

фото: ДБР

Деталі: Повідомляється, що така "послуга" коштувала 100 тисяч гривень, втім, якщо "клієнт" уже перебував у розшуку призовників, то мав доплатити додатково ще 6,5 тисяч гривень за виключення із системи.

фото: ДБР

Поліцейський співпрацював зі старостою однієї з сільрад, до повноважень якого входить видача повісток чоловікам призовного віку. За певну частку, він знайомив "бажаючих" з правоохоронцем. Схема працювала із березня 2024 року. Правоохоронці вже встановили щонайменше 5 таких випадків.

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фото: ДБР

10 травня поліцейського затримали "на гарячому" після одержання частини хабаря. Йому повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища, діючи за попередньою змовою групою осіб, поєднане із вимаганням. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Також його відсторонили від служби на час проведення службового розслідування.

фото: ДБР

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру старості та встановлюється повне коло осіб, які могли бути причетними до схеми.